Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bemerode: Versuchter Tankstellenüberfall - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Am Samstagabend, 20.12.2025, haben zwei bislang unbekannte Männer versucht, eine Tankstelle im hannoverschen Stadtteil Bemerode zu überfallen. Dabei bedrohten sie einen 35-jährigen Mitarbeiter mit einem Messer. Der Mann blieb körperlich unverletzt. Die Täter flüchteten ohne Beute. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes der Polizei Hannover sprachen die beiden Männer den Tankstellenmitarbeiter gegen 20:20 Uhr an, als dieser sich vor der Tankstelle aufhielt. Einer der Täter hielt ein Messer in der Hand und bedrohte den Mitarbeiter. Beide Angreifer forderten ihn auf, Bargeld herauszugeben. Der 35-Jährige kam der Forderung nicht nach.

Zum Zeitpunkt des Tatgeschehens befanden sich Zeugen in einem Auto auf dem Tankstellengelände. Als die Täter dies bemerkten, flüchteten sie fußläufig ohne Beute in Richtung der Brabeckstraße. Die Polizei fahndete umgehend mit zahlreichen Einsatzkräften nach den Männern, sie entkamen jedoch unerkannt.

Einer der Täter ist etwa 1,65 Meter, der zweite etwa 1,70 Meter groß. Beide trugen schwarze Jacken und schwarze Jogginghosen. Ihre Gesichter waren mit Tüchern vermummt.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, zu den beschriebenen Personen oder zur weiteren Fluchtrichtung der Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /trim, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell