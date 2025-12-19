Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Identität der bei Verkehrsunfall auf dem Südschnellweg tödlich verletzten Frau festgestellt

Hannover (ots)

Zehn Tage nach dem schweren Verkehrsunfall auf dem Südschnellweg steht die Identität der verstorbenen Frau nun zweifelsfrei fest. Ein am 19.12.2025 durchgeführter DNA-Abgleich ergab, dass es sich um eine 87-jährige Frau aus Misburg handelt.

In der zurückliegenden Woche wurde eine Obduktion vorgenommen. Nach Einschätzung der Rechtsmedizin erlitt die Seniorin durch die Kollision mit dem Pkw einer 45-jährigen Fahrerin tödliche Verletzungen. Anschließend wurde die Fußgängerin von weiteren, nachfolgenden Fahrzeugen erfasst und überrollt.

Die Umstände, unter denen die Frau auf die Fahrbahn des Südschnellwegs gelangte, sind weiterhin ungeklärt. Die Polizei setzt ihre Ermittlungen zum genauen Unfallhergang fort. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können oder die Fußgängerin zuvor im Bereich des Südschnellwegs gesehen haben, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /nash, ram

Die Ursprungsmeldung ist unter dem Link https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6176335 abrufbar.

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell