POL-H: Döhren/Waldhausen: Straßenverkehr gefährdet - Polizei sucht Zeugen nach riskantem Fahrmanöver

Hannover (ots)

Am Mittwochabend, 17.12.2025, hat ein bislang unbekannter Autofahrer mit einem riskanten Fahrmanöver auf der Hildesheimer Straße die Insassinnen eines anderen Fahrzeugs gefährdet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Geschehen oder zur Fahrweise des Verursachers machen können.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Südstadt befuhr eine 24-Jährige gegen 20:15 Uhr mit ihrem schwarzen BMW 1er die Hildesheimer Straße in Richtung stadteinwärts. Im Fahrzeug befand sich eine 21-jährige Beifahrerin. In Höhe der Einmündung zur Grazer Straße näherte sich von hinten ein weißer Mercedes-Benz mit Hannoverschem Kennzeichen und fuhr mit hoher Geschwindigkeit dicht auf. Der Fahrer setzte die BMW-Fahrerin durch mehrfaches Betätigen der Lichthupe unter Druck, die Fahrspur zu wechseln.

Kurz darauf überholte der Mercedes rechts und scherte unmittelbar vor dem BMW wieder ein. Nur durch eine starke Bremsung konnte die 24-Jährige einen Zusammenstoß vermeiden.

Die Polizei bittet zudem weitere Verkehrsteilnehmende, die ebenfalls von dem weißen Mercedes-Benz riskant überholt wurden oder Hinweise zur Fahrweise oder Identität des Fahrers geben können, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Südstadt unter der Telefonnummer 0511 109-3215 zu melden. /ms, pol

