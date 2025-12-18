Polizeidirektion Hannover

POL-H: Wichtige Hinweise für Verkehrsteilnehmende und Zuschauende zum "Twinkle Light Cruise" in Hannovers Innenstadt

Hannover (ots)

Am 20.12.2025 in der Zeit von 18:00 bis 21:00 Uhr ist mit Verkehrsbehinderungen und Einschränkungen in der hannoverschen Innenstadt zu rechnen. Anlässlich des "Twinkle Light Cruise" kommt es zu verschiedenen Sperrmaßnahmen. Die Polizei Hannover bittet Verkehrsteilnehmende den Bereich zu der Zeit zu meiden. Zuschauende sollten ebenso den Fahrtverlauf beachten, um sich eine gute Sicht auf die bunten Fahrzeuge zu sichern.

Die Fahrzeugkolonne startet um 18:30 Uhr auf der Culemannstraße und beginnt seine Fahrt in Richtung Norden. Der Fahrtverlauf setzt sich dann über den Cityring fort und endet anschließend wieder in der Culemannstraße. Verkehrsteilnehmende werden gebeten die entsprechenden Sperrungen zu beachten und wenn möglich auf den ÖPNV umzusteigen. Auch der Bereich rund um den Schützenplatz ist zeitweise von Verkehrsmaßnahmen betroffen.

Zuschauende sollten insbesondere beachten, dass der Routenverlauf in folgenden Straßenabschnitten entgegen der Fahrtrichtung verläuft:

- Friedrichswall (ab Aegidientorplatz bis Prinzenstraße) - An der Börse - Karmarschstraße - Friedrikenplatz

Die Polizei Hannover bittet interessierte Zuschauerinnen und Zuschauern die Verkehrsführung zu beachten und insbesondere den neuen Routenverlauf zu berücksichtigen. Um Verkehrsbehinderungen und potentiell riskante Fahrbahnwechsel der Passantinnen und Passanten zu vermeiden wird dementsprechend empfohlen sich im Vorfeld mit den Streckenabschnitten vertraut zu machen und die richtige Fahrbahnseite zu wählen./ pol, ms

