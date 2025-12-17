Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 26-jähriger Tatverdächtiger nach Bedrohung mit Schusswaffe stellt sich

Hannover (ots)

Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeidirektion Hannover.

Nach der Bedrohung zweier Frauen mit einer Schusswaffe im hannoverschen Stadtteil Stöcken am Freitag, 05.12.2025, hat sich der gesuchte Tatverdächtige am Dienstag, 16.12.2025, gestellt.

Der 26-jährige Mann erschien gegen 14:00 Uhr im Beisein seines Rechtsbeistands beim Amtsgericht Hannover. Dort nahmen Polizeikräfte den Tatverdächtigen fest und führten ihn einem Haftrichter vor. Dieser verkündete dem Mann den im Vorfeld von der Staatsanwaltschaft Hannover beantragten Haftbefehl. Anschließend brachten die Einsatzkräfte den Mann in eine Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei Hannover hatte zuvor öffentlich nach dem Tatverdächtigen gefahndet. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die veröffentlichten Bilder wurden aus Datenschutzgründen gelöscht.

Über den Ursprungssachverhalt und die eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung berichtete die Polizei Hannover unter folgenden Links:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6173782

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6180284

Die Ermittlungen in dem Verfahren dauern an. / trim, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell