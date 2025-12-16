Polizeidirektion Hannover

POL-H: Verkehrsunfall in Nordstadt/Mitte - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Eine Autofahrerin ist am Montagmittag, 15.12.2025, mit ihrem VW Tiguan von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Werbetafel geprallt. Dabei wurde eine Mitfahrerin schwer und eine weitere leicht verletzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr eine 70-Jährige aus Garbsen am Montag gegen 11:30 Uhr mit ihrem VW Tiguan die Schloßwender Straße aus Richtung Königsworther Platz. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie in Höhe der Fußgängerfurt an der Straße "Am Taubenfelde" nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen eine dort stehende Werbetafel.

Die beiden Mitfahrerinnen im VW wurden durch den Aufprall verletzt: eine 74-Jährige aus Hannover schwer, eine 85-Jährige ebenfalls aus Hannover leicht. Die Fahrerin blieb körperlich unverletzt. Der Rettungsdienst brachte die beiden Verletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Durch die Wucht des Aufpralls stürzte die Werbetafel auf einen dahinter abgestellten Mini Cooper.

Der entstandene Gesamtschaden an Werbetafel und beiden Fahrzeugen wird auf rund 130.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ms, pol

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell