Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bundesstraße (B) 6 bei Neustadt: 90-Jährige fährt auf Radlader auf - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Hannover (ots)

Eine Autofahrerin ist am Montagnachmittag, 15.12.2025, auf der B 6 bei Neustadt am Rübenberge mit einem vorausfahrenden Radlader kollidiert. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr eine 90-Jährige aus Neustadt am Rübenberge am Montag gegen 17:20 Uhr mit ihrem Opel Meriva die B 6 in Richtung des Dorfes Himmelreich. Etwa einen Kilometer vor dem Ort fuhr sie aus ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden Radlader auf, der von einem 45-Jährigen gesteuert wurde.

Durch die Kollision schleuderte der Opel nach rechts von der Fahrbahn in eine angrenzende Böschung. Die 90-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste unter notärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 45-jährige Fahrer der Arbeitsmaschine erlitt leichte Verletzungen.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Am Opel entstand Totalschaden, am Radlader ein Sachschaden im Heckbereich. Der Gesamtschaden kann noch nicht beziffert werden.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen, die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge musste die B 6 für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ms, trim

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell