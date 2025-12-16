Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Verstoß gegen das Waffengesetz, Sachbeschädigung und Bedrohung - Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort von Luis Che B. (26) geben?

Hannover (ots)

Nach der Bedrohung zweier Frauen mit einer Schusswaffe in Hannover-Stöcken am 05.12.2025 sucht die Direktionsfahndung der Kriminalpolizei Hannover mit Bildern nach einem 26-Jährigen. Er war nach der Tat geflüchtet und gab dabei mindestens einen Schuss ab (wir haben darüber berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6173782).

Da die bisherigen Fahndungsmaßnahmen ergebnislos verliefen, erwirkte die Polizei einen Beschluss des Amtsgerichts und fahndet nun im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung mit Bildern nach dem 26-Jährigen.

Luis Che B. ist schlank, 1,86 Meter groß und hat einen dunklen Teint. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine dicke weiße Jacke, schwarze Schuhe und eine schwarze Hose. Zudem hatte er eine schwarze Sturmhaube dabei.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Aufenthaltsort des 26-Jährigen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. Der Polizei liegen aktuell keine konkreten Hinweise auf eine Gefährdung der Bevölkerung vor, der gesuchte Mann sollte aber nicht eigenständig angesprochen werden. Zeugen sollten stattdessen direkt die Polizei informieren. /nash, ram

