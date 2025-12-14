PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bilanz nach umfangreichen Gewerbekontrollen - zahlreiche Verstöße und umfangreiche Beschlagnahmen

Hannover (ots)

Am Samstag, 13.12.2025, haben Einsatzkräfte der Polizeikommissariate Hannover-Ricklingen, Hannover-Mitte und Hannover-Limmer sowie der Polizeiinspektion Besondere Dienste gemeinsam mit der Stadt Hannover, dem Zoll sowie der dort angesiedelten Finanzkontrolle Schwarzarbeit umfangreiche Gewerbekontrollen in den Stadtteilen Ricklingen, Linden und Limmer durchgeführt. Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten zahlreiche Verstöße fest, beschlagnahmten Betäubungsmittel sowie eine scharfe Schusswaffe und leiteten mehrere Ermittlungsverfahren ein.

Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte neun Gewerbeobjekte. Im Rahmen der Maßnahmen deckten sie unter anderem zwei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, einen Verstoß gegen das Waffenrecht, vier Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz, den Glücksspielstaatsvertrag sowie gegen brandschutz-, arbeits- und steuerrechtliche Vorschriften auf. In drei Fällen stellten die Einsatzkräfte einen illegalen Handel mit Betäubungsmitteln fest.

Bei den Kontrollen beschlagnahmte die Polizei unter anderem rund 180 Gramm Kokain, über 200 Gramm Haschisch, mehr als 200 Gramm Marihuana, zahlreiche Ecstasy-Tabletten, Bargeld, illegale Glücksspielautomaten sowie Mobiltelefone. In einem Fall musste ein Gewerbeobjekt im Stadtteil Ricklingen aus gefahrenabwehrrechtlichen Gründen geschlossen werden, da kein verantwortlicher Betreiber vor Ort war.

Bei der Kontrolle einer Bar in der Dannenbergstraße in Hannover-Ricklingen stellten die Einsatzkräfte gegen 22:20 Uhr einen Handel mit Kokain und mit Waffen fest. In der Folge durchsuchte die Polizei zwei Wohnungen in Ricklingen und der Nordstadt. Auch dort beschlagnahmte sie weitere Betäubungsmittel, Munition sowie eine scharfe Schusswaffe. Gegen einen 67-jährigen Beschuldigten regte die Polizei Untersuchungshaft an.

Insgesamt stellten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten die Identität von annähernd 30 Menschen fest und durchsuchten etwa 16 Personen. Neben strafrechtlichen Ermittlungen leitete die Polizei zahlreiche Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und informierte weitere zuständige Behörden, darunter das Finanz-, Gesundheits- und Bauamt. /trim, nash

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Tristan Möller
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

