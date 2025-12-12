Polizeidirektion Hannover

POL-H: Linden: Wettbüro überfallen - Polizei bittet um Hinweise

Hannover (ots)

Am Donnerstagabend, 11.12.2025, haben zwei bislang unbekannte Männer ein Wettbüro im hannoverschen Stadtteil Linden überfallen und Bargeld erbeutet. Eine 42-jährige Angestellte wurde bedroht, blieb aber körperlich unverletzt. Der Zentrale Kriminaldienst Hannover ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Fachkommissariats für Raubdelikte des Zentralen Kriminaldienstes Hannover betrat gegen 23:00 Uhr ein maskierter Mann das Wettbüro im Bereich Davenstedter Straße / Bauweg. Er ging gezielt auf die Mitarbeiterin zu, bedrohte sie mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Währenddessen stand ein zweiter Täter im Eingangsbereich. Der Täter am Kassentresen raubte die Tageseinnahmen. Anschließend flüchteten beide Männer in unbekannte Richtung.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnten bislang keine Tatverdächtigen festgestellt werden.

Die Mitarbeiterin blieb bei dem Überfall körperlich unverletzt.

Laut Zeugenaussagen kann der Täter mit dem Messer wie folgt beschrieben werden: Er war etwa 18 bis 20 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, schlank und trug einen schwarzen Hoodie mit aufgesetzter Kapuze, eine schwarze Jeans, graue Handschuhe sowie weiße Sneaker. Mund und Nase waren mit einem schwarzen Tuch verdeckt.

Der zweite Täter war ebenfalls etwa 18 bis 20 Jahre alt und circa 1,60 Meter groß. Er trug eine schwarze Sweatjacke, eine dunkle Hose und schwarze Schuhe. Auch sein Gesicht war mit einem dunklen Tuch bedeckt. Zudem führte er eine Tasche mit sich.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, zu den flüchtigen Personen oder zu deren Aufenthaltsort geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /ms, pol

