Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 13-Jähriger als Tatverdächtiger nach Brand an Grundschule ermittelt

Hannover (ots)

Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Polizeidirektion Hannover und der Staatsanwaltschaft Hannover.

Nach dem Brand an einer Grundschule in der Beuthener Straße am 29.11.2025 hat die Polizei inzwischen einen Tatverdächtigen ermittelt.

Ein 13-Jähriger aus Hannover steht im Verdacht, für den Brand an der Schule verantwortlich zu sein. Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben zum Jugendschutz können die Staatsanwaltschaft und die Polizei keine weiteren Angaben zu seiner Person machen.

Die Polizei sucht weiterhin Zeugen, die zur genannten Zeit im Bereich der Schule oder der Beuthener Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können. Diese werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden./trim, nash

Die Polizei berichtete über den Brand unter folgendem Link:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6170090

