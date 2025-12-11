Polizeidirektion Hannover

POL-H: Millionenschaden nach Wohnungsbrand in Pattensen

Hannover (ots)

Ein Küchenbrand hat am Mittwoch, 10.12.2025, in Pattensen einen Sachschaden von zwei Millionen Euro verursacht. Teile des Gebäudes in der Liebigstraße sind vorerst nicht bewohnbar. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover ereignete sich der Brand gegen 11:15 Uhr. Beim Kochen entzündete sich offenbar Fett, woraufhin die Wohnung vollständig ausbrannte. Es entstand erheblicher Gebäudeschaden, glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Die betroffene Wohnung und alle Einheiten im fünften Obergeschoss sind derzeit unbewohnbar. Das Gebäude wurde vorerst stromlos geschaltet und evakuiert.

Die Kriminalpolizei Hannover hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen. /nash, pol

