Polizeidirektion Hannover

POL-H: Verkehrshinweise zum Heimspiel von Hannover 96 und weiteren Versammlungen am kommenden Wochenende

Hannover (ots)

Am Samstagabend, 13.12.2025, kommt es in Hannover aufgrund eines Fußballspiels und mehrerer Versammlungen voraussichtlich zu Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet.

Um 20:30 Uhr empfängt Hannover 96 den VfL Bochum zu einem Heimspiel in der 2. Fußball-Bundesliga. Die Polizei rechnet mit hoher Stadionauslastung und einem erhöhten Verkehrsaufkommen rund um das Stadion, sodass entlang zentraler Anfahrtsrouten (Lavesallee, Hildesheimer Straße, Marienstraße, Schiffgraben, Friedrichswall Leibnizufer) mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen ist. Im direkten Umfeld der Arena wird es deshalb zu Straßensperrungen oder kurzfristigen Umleitungen kommen.

Die Polizei bittet die Fans, auf die Anreise mit dem Auto zu verzichten und stattdessen Busse und Bahnen zu nutzen. Die Parkflächen auf dem Schützenplatz stehen nur stark eingeschränkt zur Verfügung. Alternativ können Park-and-Ride-Angebote außerhalb des Stadtzentrums genutzt werden. Aufgrund der erwarteten hohen Zahl von Stadionbesuchenden kann es zu Staus kommen. Es wird daher empfohlen, bei der Anreise ausreichend Zeit einzuplanen, um pünktlich zum Spielbeginn um 20:30 Uhr vor Ort zu sein.

Aktuelle Verkehrsinformationen stehen unter www.vmz-niedersachsen.de oder über die Navigations-App NUNAV bereit.

Zusätzlich zum Fußballspiel sind zwei Versammlungen im Stadtgebiet angemeldet. Ab Mittag wird ein Autokorso unter dem Motto "Für Frieden, Einigkeit und Recht und Freiheit" mehrere Stadtteile Hannovers durchqueren. In den frühen Abendstunden folgt ein Aufzug mit dem Thema "Ihren Repressionen trotzen", der durch die Nordstadt und Linden führt und etwa zwei Stunden andauern soll. Beide Versammlungen können temporär zu weiteren Verkehrseinschränkungen führen.

Zur Unterstützung der Gesamteinsatzleitung wird die Polizeidirektion Hannover rund um das Stadion erneut eine Drohne einsetzen. Der Einsatz aus der Luft dient der besseren Lageübersicht und dem frühzeitigen Erkennen potenzieller Konfliktsituationen, um gezielt und rechtzeitig eingreifen zu können. Eine Erhebung oder Speicherung personenbezogener Daten erfolgt nicht, sofern keine gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen.

Die Polizei Hannover wird mit Einsatzkräften präsent sein, um Verkehrsbeeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten und einen reibungslosen Ablauf zu unterstützen. /ms, ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell