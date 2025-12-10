Polizeidirektion Hannover

POL-H: Kiosk im Sahlkamp überfallen - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Am Dienstagabend, 09.12.2025, haben drei bislang unbekannte Männer einen Kioskmitarbeiter im hannoverschen Stadtteil Sahlkamp mit einem Messer bedroht und Bargeld erbeutet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover betraten drei Männer gegen 17:00 Uhr einen Kiosk in der Straße "Holzwiesen" zwischen Laurinweg und Sterntalerweg. Im Verkaufsraum bedrohten sie den 87 Jahre alten Mitarbeiter mit einem Messer und erbeuteten Einnahmen des Kiosks. Anschließend flüchteten die Räuber mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Der Kioskmitarbeiter blieb körperlich unverletzt.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1 war etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß, schlank und trug eine schwarze Pufferjacke, eine dunkelgraue Hose, weiße Maske vor dem Gesicht sowie schwarze Schuhe.

Täter 2 war ebenfalls etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß und schlank. Er trug eine schwarze Pufferjacke, eine schwarze Maske vor dem Gesicht, eine graue Hose und weiße Schuhe.

Täter 3 war etwa gleich groß und ebenfalls schlank. Er trug eine schwarze Pufferjacke, eine schwarze Hose, eine schwarze Jacke, eine weiße Maske sowie einen weißen oder grauen Pullover.

Die Polizei prüft, ob ein Zusammenhang mit weiteren Raubtaten besteht.

Zeugen, die Hinweise zur Tat, zu den geflüchteten Personen oder zur Fluchtrichtung geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /ms, pol

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell