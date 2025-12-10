Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: 55-Jähriger erfasst mit seinem Lkw beim Abbiegen Radfahrer - 45-Jähriger schwebt nach Unfall bei Springe in Lebensgefahr - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Ein 45 Jahre alter Radfahrer hat bei einem Unfall bei Springe am Dienstag, 09.12.2025, lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Der Fahrer eines Lkw hatte den Mann am frühen Abend beim Abbiegen auf der Landesstraße (L) 461 mit seinem Fahrzeug erfasst. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover befuhr der 45-Jährige am Dienstagabend gegen 17:10 Uhr mit einem Fahrrad den parallel zur L 461 verlaufenden Radweg von Springe kommend in Richtung Eldagsen. In Höhe der Einmündung zur Kreisstraße 214 beabsichtigte ein 55 Jahre alter Fahrer eines Sattelzugs der Marke Daimler-Actros, der aus Richtung Eldagsen kam, nach rechts auf die Kreisstraße in Richtung Völksen abzubiegen. Dabei kam es aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich der Einmündung zum Zusammenstoß zwischen dem Lkw und dem entgegenkommenden Fahrradfahrer. Das Fahrrad wurde von der Front des Lkw erfasst und weggestoßen. Der Radfahrer schleuderte daraufhin auf die Fahrbahn beziehungsweise den angrenzenden Grünstreifen. Der umgehend hinzugerufene Rettungsdienst brachte den 45-Jährigen in ein Krankenhaus. Dort wurden lebensgefährliche Verletzungen festgestellt.

Der Lkw-Fahrer blieb körperlich unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 55 Jahre alten Kraftfahrer.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ram, ms

