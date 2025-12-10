PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Zwei gestohlene Jeeps wieder aufgefunden

Hannover (ots)

Nach dem Diebstahl zweier Fahrzeuge der Marke Jeep in Burgwedel und Altwarmbüchen sind beide Fahrzeuge inzwischen wieder aufgefunden worden.

Der Eigentümer kontaktierte die Polizei am 18.11.2025 und teilte mit, dass beide Jeeps ohne Kennzeichen an seinem Geschäftssitz in Burgwedel standen. Wie die Fahrzeuge dorthin gelangten, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Unterstützung und die eingegangenen Hinweise. /trim, nash

Die ursprüngliche Pressemeldung ist unter folgendem Link abrufbar:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6140020

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Tristan Möller
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

