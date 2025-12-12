Polizeidirektion Hannover

POL-H: Mittelfeld: Drei Täter rauben Kiosk aus, Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Hannover (ots)

Am Donnerstagabend, 11.12.2025, haben drei Täter einen Kiosk im hannoverschen Stadtteil Mittelfeld überfallen. Die Polizei konnte im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung drei tatverdächtige Jugendliche festnehmen. Der Zentrale Kriminaldienst Hannover ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Fachkommissariats für Raubdelikte des Zentralen Kriminaldienstes Hannover betraten gegen 22:00 Uhr drei dunkel gekleidete und maskierte Personen einen Kiosk im Bereich Ahornstraße / Im Trittfelde. Einer der Täter bedrohte den anwesenden 40 Jahre alten Mitarbeiter mit einer Pistole und forderte ihn auf, die Kasse zu öffnen. Anschließend entnahmen die Täter Bargeld und nahmen außerdem Getränke an sich, bevor sie den Kiosk verließen und flüchteten.

Sofort eingesetzte Fahndungskräfte stellten kurz darauf drei Jugendliche aus Hannover, auf die die Beschreibung der Täter passte. Bei ihnen fanden die Beamtinnen und Beamten mutmaßliches Raubgut sowie eine Schreckschusspistole, die mutmaßlich bei der Tat verwendet wurde.

Die drei Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Der Mitarbeiter des Kiosks blieb körperlich unverletzt.

