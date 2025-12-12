PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-H: Ermittlungen zu bandenmäßigem Diebstahl - Polizei durchsucht Wohnungen und beschlagnahmt Beweismittel

Hannover (ots)

Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeidirektion Hannover

Am Dienstagmorgen, 09.12.2025, hat die Polizei Hannover mehrere Wohnungen in Hannover, Laatzen und Ronnenberg sowie eine Garage in Laatzen durchsucht und umfangreiche Beweismittel beschlagnahmt. Vorausgegangen waren intensive Ermittlungen des Polizeikommissariats Hannover-Döhren gegen drei Männer und eine Frau. Die vier Beschuldigten stehen im Verdacht, gemeinschaftlich bandenmäßige Diebstähle begangen zu haben.

Seit Oktober 2025 ermittelten die Beamtinnen und Beamten gegen die Gruppe und erwirkten zusammen mit der Staatsanwaltschaft Hannover beim zuständigen Amtsgericht Hannover entsprechende Durchsuchungsbeschlüsse. Bei den Beschuldigten handelt es sich um einen 36-jährigen Mann, einen 32-jährigen Mann, eine 30-jährige Frau und einen 30-jährigen Mann. Alle vier stammen aus der Region Hannover.

Nach derzeitigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Döhren waren im Oktober 2025 zehn Paletten mit Elektrogroßgeräten aus einem Lagerzelt eines Logistikunternehmens auf dem Messegelände Hannover entwendet worden. Dabei entstand ein Schaden von rund 7.500 Euro.

Im Zuge der Ermittlungen erwischten die Ermittlerinnen und Ermittler die Tatverdächtigen beim Verladen und Transport der Elektrogroßgeräte in eine Garage in Laatzen. Die Durchsuchung der Garage führte zum Auffinden des Diebesgutes sowie rund drei Kilogramm Marihuana als Zufallsfund. Eine anschließende Folgedurchsuchung bei dem mutmaßlichen Garagenbesitzer führte zum Auffinden weiterer technischer Geräte, überwiegend Fernseher, die einem Diebstahl zum Nachteil desselben Logistikunternehmens zugeordnet werden konnten. Einer der Beschuldigten ist dort angestellt und steht im Verdacht, an den Taten beteiligt gewesen zu sein.

Die Polizei nahm zwei der mutmaßlich Tatbeteiligten vorläufig fest. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden beide Männer wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen wegen des bandenmäßigen Diebstahls dauern an. Darüber hinaus leitete die Polizei Hannover nach dem Marihuana-Fund ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. /trim, ms

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Michael Bertram
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

