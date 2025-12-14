PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Calenberger Neustadt: 44-Jähriger stürzt vor Fan-Bus und wird schwer verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Hannover (ots)

Am Samstagabend, 13.12.2025, ist ein 44-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall mit einem Fan-Bus in Höhe des Südvorplatzes der Heinz-von-Heiden-Arena schwer verletzt worden. Er stürzte zuvor auf die Fahrbahn und wurde von der Hinterachse des Busses überrollt. Die Polizei sucht Zeugen des Unfallgeschehens.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war der 44-jährige Fußgänger aus Bochum gegen 23:00 Uhr auf dem Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg in Höhe des Südvorplatzes des Stadions in Richtung Fahrbahn unterwegs. Er überstieg dort einen Metallbügel und trat auf die Fahrbahn. In der Folge stürzte er vor einen vollbesetzten Bus mit Fußballfans aus Bochum, der von einem 54-jährigen Fahrer gelenkt wurde, und wurde von der Hinterachse des Busses überrollt. Ein Rettungswagen brachte ihn in Begleitung eines Notarztes schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /nash, trim

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Natalia Shapovalova
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Hannover
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Hannover
Alle Meldungen Alle
  • 14.12.2025 – 12:46

    POL-H: Zeugenaufruf: Tankstelle in Hannover-Lahe überfallen - Polizei sucht Zeugen der Tat

    Hannover (ots) - Am Samstag, 13.12.2025, hat ein bislang unbekannter Mann eine Tankstelle im hannoverschen Stadtteil Lahe überfallen und Bargeld erbeutet. Der bedrohte 23-jährige Mitarbeiter blieb körperlich unverletzt. Der Täter flüchtete nach der Tat. Die Polizei sucht Zeugen des Überfalls. Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes der ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 11:30

    POL-H: Linden: Wettbüro überfallen - Polizei bittet um Hinweise

    Hannover (ots) - Am Donnerstagabend, 11.12.2025, haben zwei bislang unbekannte Männer ein Wettbüro im hannoverschen Stadtteil Linden überfallen und Bargeld erbeutet. Eine 42-jährige Angestellte wurde bedroht, blieb aber körperlich unverletzt. Der Zentrale Kriminaldienst Hannover ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen des ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 10:57

    POL-H: Mittelfeld: Drei Täter rauben Kiosk aus, Polizei nimmt Tatverdächtige fest

    Hannover (ots) - Am Donnerstagabend, 11.12.2025, haben drei Täter einen Kiosk im hannoverschen Stadtteil Mittelfeld überfallen. Die Polizei konnte im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung drei tatverdächtige Jugendliche festnehmen. Nach bisherigen Erkenntnissen des Fachkommissariats für Raubdelikte des Zentralen Kriminaldienstes Hannover betraten gegen 22:00 Uhr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren