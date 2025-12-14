Polizeidirektion Hannover

POL-H: Calenberger Neustadt: 44-Jähriger stürzt vor Fan-Bus und wird schwer verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Hannover (ots)

Am Samstagabend, 13.12.2025, ist ein 44-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall mit einem Fan-Bus in Höhe des Südvorplatzes der Heinz-von-Heiden-Arena schwer verletzt worden. Er stürzte zuvor auf die Fahrbahn und wurde von der Hinterachse des Busses überrollt. Die Polizei sucht Zeugen des Unfallgeschehens.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war der 44-jährige Fußgänger aus Bochum gegen 23:00 Uhr auf dem Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg in Höhe des Südvorplatzes des Stadions in Richtung Fahrbahn unterwegs. Er überstieg dort einen Metallbügel und trat auf die Fahrbahn. In der Folge stürzte er vor einen vollbesetzten Bus mit Fußballfans aus Bochum, der von einem 54-jährigen Fahrer gelenkt wurde, und wurde von der Hinterachse des Busses überrollt. Ein Rettungswagen brachte ihn in Begleitung eines Notarztes schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /nash, trim

