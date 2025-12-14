PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Tankstelle in Hannover-Lahe überfallen - Polizei sucht Zeugen der Tat

Hannover (ots)

Am Samstag, 13.12.2025, hat ein bislang unbekannter Mann eine Tankstelle im hannoverschen Stadtteil Lahe überfallen und Bargeld erbeutet. Der bedrohte 23-jährige Mitarbeiter blieb körperlich unverletzt. Der Täter flüchtete nach der Tat. Die Polizei sucht Zeugen des Überfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes der Polizei Hannover betrat der Täter gegen 17:50 Uhr den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Podbielskistraße in Hannover-Lahe. Dort bedrohte der maskierte Mann einen 23-jährigen Kassierer mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Mit dem erlangten Geld verließ der Täter anschließend die Tankstelle und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizei fahndete unverzüglich mit zahlreichen Kräften nach dem Mann, der dennoch unerkannt entkam.

Der Tankstellenmitarbeiter aus Hannover überstand den Überfall körperlich unversehrt. Der Täter ist schlank und etwa 1,65 Meter groß. Der Mann trug schwarze Kleidung, Handschuhe sowie eine Sturmmaske.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, zur Fluchtrichtung des Täters oder zur beschriebenen Person geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. / trim, nash

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Tristan Möller
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

