Polizeidirektion Hannover

POL-H: 22-Jährige verunfallt zwischen Fuhrberg und Gailhof - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

Am Sonntagabend, 14.12.2025, ist eine 22-Jährige auf der Landesstraße (L) 310 bei Fuhrberg mit ihrem BMW von der Fahrbahn abgekommen und gegen mehrere Bäume geprallt. Die junge Frau wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zum Unfallgeschehen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover fuhr die 22-jährige Frau aus Burgwedel gegen 21:20 Uhr mit einem BMW X4 auf der Landesstraße (L) 310 (dortige Mellendorfer Straße) aus Richtung Fuhrberg kommend in Richtung Gailhof. Auf einem geraden Streckenabschnitt geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit drei Straßenbäumen. Der BMW drehte sich und blieb schließlich zwischen zwei Bäumen mit der Front nach unten stecken.

Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Rettungskräfte versorgen sie vor Ort und brachten sie anschließend in ein Krankenhaus.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 85.000 Euro beziffert.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /ms,ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell