Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Misburg-Nord - Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Verkehrstüchtigkeit: Mehrere Verstöße festgestellt, Haftbefehl vollstreckt

Hannover (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 12.12.2025, auf Freitag, 13.12.2025, hat die Polizei Hannover im Stadtteil Misburg-Nord zwischen 21:30 Uhr und 05:00 Uhr an mehreren Örtlichkeiten stationäre sowie mobile Verkehrskontrollen durchgeführt. Schwerpunkt der Maßnahmen war die Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit von Verkehrsteilnehmenden.

Im Rahmen der Kontrollen wurden bei einem 40-Jährigen und einer 62-Jährigen bei einem freiwillig durchgeführten Atemalkoholtests jeweils ein Wert von über 0,5 Promille festgestellt. Gegen beide Fahrzeugführende wurden entsprechende Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde beiden untersagt.

Bei einem 21-jährigen Autofahrer ergaben sich während der Kontrolle Hinweise auf den vorherigen Konsum von Medikamenten. Der Mann zeigte mehrere Ausfallerscheinungen. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief negativ. Zur weiteren Beweissicherung wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Im weiteren Verlauf kontrollierten die Einsatzkräfte einen Transporter mit insgesamt acht Insassen. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen einen der Insassen seit 2023 ein Haftbefehl wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort bestand. Ein Bekannter konnte den ausstehenden Geldbetrag begleichen und die Personengruppe konnte ihre Fahrt fortsetzen. Insgesamt überprüfte die Polizei im Rahmen der Kontrollen 38 Kraftfahrzeuge und deren Fahrzeugführer.

Die Polizei Hannover weist eindringlich darauf hin, dass Alkohol, Drogen sowie bestimmte Medikamente die Fahrtüchtigkeit erheblich beeinträchtigen können und appelliert an alle Verkehrsteilnehmenden, verantwortungsvoll zu handeln und auf das Führen von Fahrzeugen unter entsprechenden Einflüssen zu verzichten. /fas, ms

