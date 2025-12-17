Polizeidirektion Hannover

POL-H: 54-Jähriger an Haltestelle "Kopernikusstraße" durch Jugendgruppe verletzt - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

Am Montagnachmittag, 15.12.2025, ist ein 54-jähriger Mann an der unterirdischen Haltestelle "Kopernikusstraße" im Bereich des Engelbosteler Damms von Jugendlichen angegriffen und verletzt worden. Die Tätergruppe flüchteten nach der Tat. Die Polizei Hannover sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Mitte gerieten der Mann und die Jugendgruppe gegen 17:20 Uhr im Bereich des Aufzuges auf der stadteinwärts führenden Seite aneinander. Dabei gerieten die Kontrahenten zunächst in verbale Streitigkeiten, welche sich dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelten. Aufgrund von aufmerksamen Passantinnen und Passanten, die verbal einschritten, flüchteten die Jugendlichen schließlich aus der U-Bahn Station in Richtung der Lutherkirche. Der 54-Jährige wurde bei dem Angriff verletzt.

Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen, unter anderem auch durch Polizeikräfte der Verfügungseinheiten der Polizeiinspektion Besondere Dienste, konnten die Täter bislang nicht identifiziert werden.

Die Jugendlichen werden alle mit einer ungefähren Körpergröße von ca. 1.70 Meter beschrieben. Zudem trugen sie zum Tatzeitpunkt dunkle Bekleidung.

Durch die eingesetzten Kräfte wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung, Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Polizei Hannover sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zur Tat, der Tätergruppe oder der Fluchtrichtung machen können. Diese werden gebeten sich telefonisch beim Polizeikommissariat Hannover-Nordstadt unter der Telefonnummer 0511-109 3115 zu melden./ pol, ms

