Polizeidirektion Hannover

POL-H: Drei Verletzte nach Kellerbrand in Mehrfamilienhaus im Sahlkamp

Hannover (ots)

Am Mittwochabend, 17.12.2025, sind drei Personen bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im hannoverschen Stadtteil Sahlkamp leicht verletzt worden. Zuvor war im Keller ein Feuer ausgebrochen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminaldauerdienstes der Polizei Hannover meldete ein 60-jähriger Bewohner des Hauses im Steigerwaldweg gegen 20:35 Uhr über den Notruf eine starke Rauchentwicklung im Treppenhaus.

Unverzüglich rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei zum Brandort aus. Vor Ort stellten sie ein Feuer im Keller des Mehrfamilienhauses fest. Insgesamt befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes 27 Menschen in dem Haus. Die Feuerwehr rettete mehrere Personen aus dem Gebäude. Drei Bewohner erlitten leichte Verletzungen. Eine 33-jährige Bewohnerin musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. Nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen konnten die Bewohnerinnen und Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

Anschließend nahmen Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminaldauerdienstes Hannover die Untersuchungen am Brandort auf. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren zur genauen Brandursache ein. Die Ermittlungen dauern an. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei derzeit auf 20.000 Euro. /trim, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell