Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Motorradfahrerin bei Kollision mit abbiegendem Pkw in Steinhude lebensgefährlich verletzt - Beifahrerin des PKW leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen des Unfalls

Hannover (ots)

Bei der Kollision mit einem entgegenkommenden Auto ist am Sonntag, 21.12.2025, auf der Straße "Im Sandbrinke" in Steinhude eine 64 Jahre alte Motorradfahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Die 27-jährige Beifahrerin des PKW wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des zuständigen Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover befuhr eine 64-jährige Motorradfahrerin am Sonntagmittag gegen 13:30 Uhr mit ihrer Triumph Street Tripple RS die Straße "Im Sandbrinke" aus Richtung Altenhagen kommend in Fahrtrichtung Steinhude. Im Kreuzungsbereich mit dem Sölterweg prallte sie aus bislang ungeklärter Ursache gegen die rechte Seite des entgegenkommenden Autos. Die 60 Jahre alte Fahrerin des Mercedes A170 wollte gerade in den Sölterweg abbiegen, als es zur Kollision kam. Bei dem Zusammenstoß wurde die Motorradfahrerin lebensgefährlich verletzt. Der Rettungsdienst versorgte die Frau und brachte sie in ein Krankenhaus. Die 20-jährige Beifahrerin des PKW wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Aufgrund des Unfalls, des Rettungseinsatzes inklusive Rettungshubschrauber sowie der anschließenden Unfallaufnahme blieb die Straße für mehrere Stunden, bis ca. 16:30 Uhr, voll gesperrt. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei mit rund 20.000 Euro.

Der Verkehrsunfalldienst sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0511 109-1888 entgegen. /fas

