POL-H: Hannover-Badenstedt: Jugendlicher Tatverdächtiger nach Straftatenserie gefasst - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

Am Montagabend, 22.12.2025, hat die Polizei Hannover einen jugendlichen Tatverdächtigen nach einer Serie von Straftaten gefasst. Der Jugendliche und sein noch unbekannter Komplize stehen im Verdacht zunächst eine Tankstelle an der Badenstedter Straße überfallen und anschließend einen Transporter aufgebrochen zu haben. Bei der Flucht versteckte sich der gefasste Tatverdächtige in einem Keller, in den er vorher durch Beschädigen eines Fensters eingestiegen war. Die Polizei Hannover sucht nun Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover begaben sich die zwei Räuber gegen 21:30 Uhr zu einer Tankstelle an der Badenstedter Straße (Höhe Petermannstraße). Während einer der Jugendlichen die Tür bewachte, bedrohte der andere die Tankstellenmitarbeiterin mit einem Messer und erbeutete Bargeld. Anschließend flüchteten die beiden mit der Beute in Richtung der Petermannstraße. Die Tankstellenmitarbeiterin blieb bei dem Angriff körperlich unverletzt.

Sofort alarmierte und schnell eintreffende Polizeikräfte des Einsatz- und Streifendienstes fahndeten im Nahbereich nach den Flüchtigen. Weitere Notrufe alarmierten die Kräfte, dass es in der Straße "Körtingsdorf" zu einem Transporteraufbruch gekommen sei. Auch von diesem Tatort flüchteten die Tatverdächtigen. Bei der anschließenden Absuche des Nahbereichs stellten die Kräfte ein beschädigtes Kellerfenster in einem Mehrparteienhaus im Suttnerweg fest. Bei der Absuche der Kellerräumlichkeiten fanden die Beamtinnen und Beamten schließlich einen der zwei Tatverdächtigen vor. Dieser wurde vorläufig festgenommen und zur Durchführung weiterer Maßnahmen in eine Polizeidienststelle gebracht. Im Anschluss wurde der Minderjährige seiner Mutter übergeben.

Die Fahndung nach dem noch unbekannten Komplizen dauert weiterhin an. Zeugen beschrieben diesen als ca. 160 cm groß und von schlanker Statur. Zur Tatzeit war dieser mit einem weißen Pullover, einer schwarzen Maskierung, weißen Turnschuhe und einer schwarzen Hose bekleidet. Des Weiteren trug dieser eine Bauchtasche.

Die Polizei Hannover hat mehrere Ermittlungsverfahren gegen die Tatverdächtigen eingeleitet, darunter schwerer Raub, Diebstahl, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Der genaue Tatablauf sowie die Prüfung eines Zusammenhangs aller Taten ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu den Taten, den Tatverdächtigen, dem noch Flüchtigen oder zur Fluchtrichtung machen können, werden gebeten, sich telefonisch beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511-109 5555 zu melden./ pol

