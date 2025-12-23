Polizeidirektion Hannover

POL-H: Oberricklingen: Zeugen zu Unfall mit Pkw und Stadtbahn auf der Göttinger Chaussee gesucht

Hannover (ots)

Ein 23-jähriger Autofahrer ist am Montagmittag, 22.12.2025, nach einem verbotswidrigen Wendemanöver über die Stadtbahngleise im Bereich der Göttinger Chaussee mit einer Stadtbahn der Linie 13 kollidiert. Bei dem Unfall verletzte sich der Autofahrer leicht. Ein Fahrgast der Stadtbahn wurde ebenso leicht verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen zum Unfallhergang.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der 23-Jährige mit seinem VW ID gegen 13:30 Uhr die Göttinger Chaussee in Richtung Hemmingen. In Höhe der Einmündung zur Straße "In der Rehre" wendete der VW-Fahrer, um seine Fahrtrichtung zu ändern und kollidierte dabei mit der in gleiche Richtung fahrenden Stadtbahn. Die Stadtbahn schleifte den Pkw mehrere Meter über die Gleise und blieb schließlich stehen. Durch die Kollision wurde der junge Mann leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Auch ein 64-jähriger Fahrgast der Stadtbahn erlitt leichte Verletzungen. Dieser begab sich selbstständig in medizinische Behandlung.

Für die Zeit der Unfallaufnahme und der sich daran anschließenden Abschleppmaßnamen kam es zu kurzzeitigen Einschränkungen im Bahnverkehr.

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 100.000 Euro.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen zum Unfallhergang und der Unfallursache aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Ermittlungsgegenstand machen können, werden gebeten, sich telefonisch beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Rufnummer 0511-109 1888 zu melden./ pol

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell