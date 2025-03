Polizei Münster

POL-MS: Westfälische Friedenskonferenz in Münster - Polizei plant Sperrungen ab Donnerstagabend - Geschäfte und Arztpraxen auf dem Prinzipalmarkt durchgängig erreichbar

Münster (ots)

Im Zusammenhang mit der dritten Westfälischen Friedenskonferenz beginnt die Polizei Münster mit den ersten Sperrungen bereits am Donnerstagabend (3.4.). Für den Fahrzeugverkehr, einschließlich Fahrrädern, wird der Prinzipalmarkt am Freitag bis zum Ende der Veranstaltung gesperrt. Der Busverkehr wird am Veranstaltungstag ebenfalls eingeschränkt sein. Insbesondere während der An- und Abreise der Gäste kann es am Freitag zu kurzzeitigen Straßensperrungen kommen.

Anwohner und Besucher der Innenstadt haben jederzeit Zugang zu den Geschäften und Arztpraxen auf dem Prinzipalmarkt. Weiterhin bleibt das fußläufige Passieren unter den Bögen bis zum Rathaus für Anwohner und Besucher möglich. "Wir haben uns in enger Zusammenarbeit mit der Wirtschaftlichen Gesellschaft für Westfalen und Lippe e.V. sowie der Stadt Münster intensiv auf diesen Einsatz vorbereitet", erläuterte Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf. "Der Schutz der Teilnehmenden der Friedenskonferenz hat dabei höchste Priorität. Gleichzeitig tun wir alles dafür, die Beeinträchtigungen für die Menschen in Münster so gering wie möglich zu halten."

Informationen zu Umleitungen des Linienbusverkehrs sind auf der Homepage der Stadt Münster abrufbar.

Aus Anlass der Friedenskonferenz sind nach derzeitigem Stand zwei Mahnwachen mit geringen Teilnehmerzahlen auf dem Michaelisplatz angezeigt. Weitere Versammlungsanzeigen liegen bislang nicht vor.

"Die Westfälische Friedenskonferenz ist nun zum dritten Mal ein bedeutendes Symbol für Frieden und Dialog", bekräftigte Alexandra Dorndorf. "Münster steht als Stadt des Westfälischen Friedens für Verständigung und Zusammenhalt. Wir sind stolz darauf, als Polizei unseren Beitrag für die Sicherheit der Konferenz leisten zu dürfen. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Veranstaltung."

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell