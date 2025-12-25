Polizeidirektion Hannover

POL-H: Neustadt am Rübenberge: Nach Kollision mit einem Baum - Mann schwebt in Lebensgefahr

Hannover (ots)

Am Donnerstagmittag, 25.12.2025, ist ein 58 Jahre alter Autofahrer auf der Kreisstraße (K) 339 zwischen Frielingen und Bordenau mit einem Baum am Fahrbahnrand kollidiert. Der Nissan-Fahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der Mann kurz nach 12:00 Uhr die K 339 aus Frielingen kommend in Richtung Bordenau. Nur wenige 100 Meter nach dem Ortsausgangsschild kam der 58-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der 58-jährige Garbsener, der zum Zeitpunkt des Unfalls alleine im Fahrzeug saß, wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Sofort alarmierte Rettungskräfte brachten den Schwerstverletzten unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus.

Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von ca. 6.000 Euro.

Der genaue Unfallhergang sowie die Unfallursache sind Bestandteil der vom Verkehrsunfalldienst Hannover eingeleiteten Ermittlungen./ pol

