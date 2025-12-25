Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Oststadt: Fußgängerin bei Kollision mit Pkw schwer verletzt

Hannover (ots)

Am Weihnachtsmorgen, 24.12.2025, ist eine 71-jährige Hannoveranerin beim Überqueren der Wedekindstraße von einem Nissan erfasst und schwer verletzt worden. Zuvor hatte die Fußgängerin eine rote Ampel missachtet.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover überquerte die Seniorin gegen 10:00 Uhr die Fahrbahn der Wedekindstraße. Eine 56-jährige Hannoveranerin, die mit ihrem Nissan die Wedekindstraße befuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit der Fußgängerin. Erste Ermittlungen ergaben den Verdacht, dass die 71-Jährige eine für sie Rot zeigende Ampel missachtet haben könnte. Durch den Aufprall wurde die Frau schwer verletzt. Die 56-Jährige blieb dem Unfall körperlich unverletzt. Sofort alarmierte Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte in ein Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Wedekindstraße in Höhe der Einmündung zur Flüggestraße zwischenzeitlich gesperrt.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf ca. 2.000 Euro.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der genaue Unfallhergang sowie die Unfallursache sind Bestandteil der laufenden Ermittlungen./ pol

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell