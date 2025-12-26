Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Vahrenheide: Raub auf Tankstelle - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

Am Morgen des 24.12.2025 ist eine Tankstelle an der Vahrenwalder Straße von zwei bislang unbekannten Tätern ausgeraubt worden. Die von den Tätern bedrohte Tankstellenmitarbeiterin ist bei dem Überfall körperlich unversehrt geblieben. Die Täter flüchteten anschließend mit der Beute. Die Polizei Hannover sucht nun Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminaldauerdienstes Hannover betraten die beiden unbekannten Täter gegen 9:00 Uhr die Tankstelle an der Vahrenwalder Straße in der Nähe der Wohlenbergstraße. Die beiden Männer bedrohten die Mitarbeiterin mit einem Messer und forderten sie auf das Geld aus der Kasse herauszugeben. Anschließend flüchteten die beiden mit der Beute in unbekannte Richtung. Die junge Frau blieb körperlich unverletzt und alarmierte die Polizei.

Sofort eintreffende Polizeikräfte konnten die Täter trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen nicht feststellen.

Die noch unbekannten Täter wurden beide als ca. 17 Jahre alt, schlank und mit braunen Haaren beschrieben. Einer der Täter wird auf eine Körpergröße von ca. 170 cm, der andere auf ca. 180 cm geschätzt. Zum Tatzeitpunkt waren beide jungen Männer mit einer schwarzen Jogginghose, einer schwarzen Kapuzenjacke und weißen Schuhen bekleidet. Die Gesichter der Täter waren maskiert.

Die Polizei Hannover sucht nun Zeugen, die Angaben zur Tat oder den noch unbekannten Tätern machen können. Personen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich telefonisch beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511-109 5555 zu melden./ pol

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell