LPI-GTH: Sachschaden durch Feuer
Stützerbach (Ilm-Kreis) (ots)
Eine in der Franz-Ferdinand-Greiner-Straße befindliche selbstfahrende Arbeitsmaschine der Marke MAN geriet gestern Abend in Brand. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte das Feuer. Personen verletzten sich nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt nach ersten Schätzungen im Bereich eines mittleren fünfstelligen Eurobetrages. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell