Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung

Gotha (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Personen beschädigten mittels hellblauer Farbe unter anderem die Fassade eines Wahlkreisbüros in der Siebleber Straße. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Die Tat ereignete sich am 01. Januar, in der Zeit zwischen 02.00 Uhr und 08.00 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0000484/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Landespolizeiinspektion Gotha
