Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Dreister Kunde

Eisenach (ots)

Am 31.12.2025 gegen 11:30 Uhr wollte ein 27-jähriger Eisenacher einen Laptop im Wert von 1.699 Euro bei einem großen Elektronikhandel in Stregda erwerben. Er ging also zur Kasse und wollte zahlen. Als Währung sollten aber keine Euros dienen sondern sein guter Name. Er verstand nicht, warum der nicht ausreichte. Es kam zu einem Wortgefecht hierüber, so daß ein weiterer Mitarbeiter hinzutrat. Der 27-Jährige verließ trotz mehrfacher Aufforderung den Markt nicht, stattdessen stieß er Bedrohungen aus. Es wurde die Polizei hinzugerufen, die den Mann schließlich aus dem Markt geleitete. (vt)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

