LPI-GTH: Zigarettenautomat gesprengt
Eisenach (ots)
In der Nacht zum neuen Jahr wurde ein Zigarettenautomat in der Fritz-Erbe-Straße zu Eisenach aufgesprengt. Es wurden entsprechend Zigarettenpäckchen entwendet. Die Polizeiinspektion Eisenach sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dieser Tat geben können. ( PI Eisenach 03691 / 2610 unter Angabe der Bezugsnummer 0000067/2026 ) (vt)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
