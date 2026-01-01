LPI-GTH: Zwei Pkw aufgebrochen - Zeugen gesucht
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Am 30.12.2025 wurden im Zeitraum 05:00 Uhr bis 14:30 Uhr auf einem frei zugänglichen Firmenparkplatz einer Firma zur Instandsetzung von Flugzeugtriebwerken in der Gerhard-Höltje-Straße zwei Pkw aufgebrochen. Es wurden die Seitenscheiben eingeschlagen und die Handschuhfächer geöffnet.Zum Beutegut können derzeit keine Angaben gemacht werden.
Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau unter der Bezugsnummer 0336786/2025 entgegen. (sk)
