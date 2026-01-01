Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Besser spät als nie

Gotha (ots)

Ein 60jähriger polizeibekannter Erfurter fuhr den Beamten am Mittwochvormittag förmlich in die Arme. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei dem Herrn die Beeinflussung durch illegale Betäubungsmittelsubstanzen fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass der Mann eine Fahrerlaubnissperre seit 2016 zu verbüßen hat. Sie waren jedoch erstaunt, als er ihnen einen Führerschein vorweisen konnte. Die Beamten beschlagnahmten den zur Fahndung ausgeschriebenen Führerschein und leiteten die entsprechenden Verfahren ein. Das Fahrzeug der Autovermietung blieb am Kontrollort zurück. (ri)

