LPI-GTH: Sachbeschädigung

Ilmenau (ots) - Ein 18-jähriger Fahrer eines Suzuki befuhr gestern Abend die Schobsetalstraße von Richtung Bergwerk kommend. In einer dort befindlichen Rechtskurve kam der Fahrzeugführer auf der winterglatten Fahrbahn nach links von der Straße ab und kollidierte mit am Straßenrand befindlichem Geäst. Anschließend kam der Suzuki auf der Seite zum Liegen. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr ...

