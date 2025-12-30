PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung

Arnstadt (ots)

Im Bereich Riedmauer verursachten ein oder mehrere Unbekannte einen Schaden von rund 1.500 Euro. Offenbar setzten der oder die Täter einen pyrotechnischen Gegenstand in einem Briefkasten um. Dadurch löste sich der Briefkasten von der Hausfassade und kollidierte mit einem angrenzend geparkten Skoda. Die Tat ereignete sich gestern, gegen 20.15 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0336218/2025) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Nicht mehr fahrbereit

    Geschwenda (Ilm-Kreis) (ots) - Ein Verkehrsunfall ereignete sich gestern Mittag im Bereich Gartenstraße/Gothaer Straße. Eine 18-Jährige fuhr mit ihrem VW von der Gartenstraße in Richtung Gothaer Straße und missachtete dabei offenbar eine 61-jährige vorfahrtsberechtigte Opel-Fahrerin. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer, wobei der VW den Opel augenscheinlich im hinteren Bereich touchierte, sodass dieser ins Schleudern geriet. Die 61-Jährige kam von der ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Leicht verletzt

    Ilmenau (ots) - Ein 18-jähriger Fahrer eines Suzuki befuhr gestern Abend die Schobsetalstraße von Richtung Bergwerk kommend. In einer dort befindlichen Rechtskurve kam der Fahrzeugführer auf der winterglatten Fahrbahn nach links von der Straße ab und kollidierte mit am Straßenrand befindlichem Geäst. Anschließend kam der Suzuki auf der Seite zum Liegen. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Berauscht

    Eisenach (ots) - Gestern Abend wurde eine 36-jährige Fahrerin eines VW einer Verkehrskontrolle in der Bahnhofstraße unterzogen. Ein dabei durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und die Frau zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren