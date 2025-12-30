LPI-GTH: Sachbeschädigung
Arnstadt (ots)
Im Bereich Riedmauer verursachten ein oder mehrere Unbekannte einen Schaden von rund 1.500 Euro. Offenbar setzten der oder die Täter einen pyrotechnischen Gegenstand in einem Briefkasten um. Dadurch löste sich der Briefkasten von der Hausfassade und kollidierte mit einem angrenzend geparkten Skoda. Die Tat ereignete sich gestern, gegen 20.15 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0336218/2025) entgegen. (jd)
