LPI-GTH: Berauscht
Eisenach (ots)
Gestern Abend wurde eine 36-jährige Fahrerin eines VW einer Verkehrskontrolle in der Bahnhofstraße unterzogen. Ein dabei durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und die Frau zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. (jd)
