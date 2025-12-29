PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung

Ilmenau (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen besprühten mittels roter und schwarzer Sprühfarbe unter anderem die Fassade eines in der Oehrenstöcker Landstraße befindlichen Wohnhauses. Das Graffito hat eine Größe von circa fünf Metern. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Sachbeschädigung wurde in der Nacht zum 28. Dezember begangen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0334946/2025) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

  • 29.12.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Alkoholisiert

    Ilmenau (ots) - Ein 48-jähriger Fahrer eines Landrover wurde in der zurückliegenden Nacht einer Verkehrskontrolle im Papiermühlenweg unterzogen. Es stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem zeigte ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,1 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt. Ein entsprechendes Verfahren gegen den 48-Jährigen wurde eingeleitet. (jd) Rückfragen ...

  • 29.12.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Diebstahl aus Garage

    Arnstadt (ots) - Aus einer Garage eines Garagenkomplexes in der Ohrdrufer Straße entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen unter anderem ein rotes "Suzuki Gladius" Motorrad. Der Gesamtwert des Beutegutes beläuft sich auf ungefähr 5.000 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 20. Dezember, 17.00 Uhr und gestern, 11.00 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0335055/2025) entgegen. (jd) ...

  • 28.12.2025 – 10:13

    LPI-GTH: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

    Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Unbekannte versuchten in der Zeit vom 26.12.2025, 16.00 Uhr, bis 27.12.2025, 10.30 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus in der Friedhofstraße einzubrechen. Der oder die Täter verursachten an der Hauseingangstür einen Schaden, gelangten aber nach aktuellem Stand nicht in das Gebäude. Die Schadenshöhe wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen ...

