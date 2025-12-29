LPI-GTH: Sachbeschädigung

Ilmenau (ots) - Ein 48-jähriger Fahrer eines Landrover wurde in der zurückliegenden Nacht einer Verkehrskontrolle im Papiermühlenweg unterzogen. Es stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem zeigte ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,1 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt. Ein entsprechendes Verfahren gegen den 48-Jährigen wurde eingeleitet. (jd) Rückfragen ...

