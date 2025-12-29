LPI-GTH: Sachbeschädigung
Ilmenau (ots)
Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen besprühten mittels roter und schwarzer Sprühfarbe unter anderem die Fassade eines in der Oehrenstöcker Landstraße befindlichen Wohnhauses. Das Graffito hat eine Größe von circa fünf Metern. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Sachbeschädigung wurde in der Nacht zum 28. Dezember begangen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0334946/2025) entgegen. (jd)
