Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Unbekannte versuchten in der Zeit vom 26.12.2025, 16.00 Uhr, bis 27.12.2025, 10.30 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus in der Friedhofstraße einzubrechen. Der oder die Täter verursachten an der Hauseingangstür einen Schaden, gelangten aber nach aktuellem Stand nicht in das Gebäude. Die Schadenshöhe wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen versuchtem besonders schwerem Fall des Diebstahls ein. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0334627/2925 entgegengenommen. (mwi)

