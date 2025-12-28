PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkohol- und Drogenfahrt endet im Straßengraben

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Samstagnachmittag stellten Beamte der Landespolizeiinspektion Gotha im Rahmen ihrer Streifentätigkeit auf der Landstraße 2146 bei Gotha ein Fahrzeug eines Paketzustellers fest, welches zuvor offenbar von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben zum Stehen gekommen war. Die augenscheinlich unverletzte 40-Jährige lehnte jede Hilfe der Beamten ab, ihr Verhalten wirkte jedoch auffällig. Die eingesetzten Kollegen veranlassten einen Atemalkoholtest, welcher einen Wert von 1,57 Promille ergab. Auch ein durchgeführter Drogenvortest schlug an, er reagierte positiv auf Amphetamin bzw. Methamphetamin. Die Beamten untersagten der Fahrerin die Weiterfahrt. Zur Beweissicherung wurde bei der Frau im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Sie muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. (ml)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
