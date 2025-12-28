Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Entwendete Mopeds - Zeugen gesucht

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Im Zeitraum vom 23.12.2025 bis zum 27.12.2025 verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer privat genutzten Garage in der Mühlhäuser Straße in Gotha. Nachdem die Unbekannten das Garagentor aufgebrochen hatten, entwendeten sie ein Kleinkraftrad "Simson Schwalbe" sowie ein Kleinkraftrad "Simson S51". Der Beutewert wird insgesamt auf ca. 6.000 Euro geschätzt. Die Täter entfernten sich daraufhin auf unbekannte Art und in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Polizeibeamten leiteten ein entsprechendes Strafverfahren ein. Zeugen der Tat werden gebeten, sachdienliche Hinweise unter der Bezugsnummer 0334595/2025 an den Inspektionsdienst Gotha (Tel.: 03621/781124) zu melden. (ml)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell