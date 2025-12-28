PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbrecher wird in Gartenanlage gestellt

Arnstadt (ots)

Am 2. Weihnachtsfeiertag wurde ein 29-jähriger amtsbekannter Mann aus Arnstadt durch aufmerksame Gartenbesitzer in der KGA "Am Riesenlöffel" gegen 17:00 Uhr beim Einbruch in mehrere Gartenlauben überrascht, die Polizei nahm den mutmaßlichen Einbrecher im Anschluss in der Gartenanlage fest. Den weiteren Ermittlungen zufolge steht der Mann im Verdacht, in bislang 11 Gärten eingebrochen zu sein, um dort zumeist nach Alkoholika zu suchen, welche er an Ort und Stelle trank. Sein Alkotest mit mehr als 2 Promille legt diesen Verdach nahe, weiteres Beutegut konnte bei ihm nicht aufgefunden werden. Nach umfangreicher Tatortarbeit und Vernehmung der jeweiligen Gartenbesitzern musste der Einbrecher jedoch am Folgetag wieder auf freien Fuß gesetzt werden, allerdings laufen die Ermittlungen der Polizei gegen ihn weiter. Ob er auch für weitere Einbrüche in den umliegenden Gartensiedlungen verantwortlich ist, werden die weiteren Ermittlungen zeigen müssen. (ef)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
