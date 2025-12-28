LPI-GTH: Skoda-Fahrer betrunken erwischt
Ilmenau (ots)
In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollierte die Polizei in der Papiermühlenstraße einen 45-jährigen Skodafahrer, wobei den Beamten auffiel, dass der Fahrer mit mehr als 0,5 Promille Alkohol intus unterwegs war. Ein Test am Alkoholmessgerät ergab über 0,7 Promille, den Fahrer erwartet nun ein saftiges Bußgeld und mindestens ein Monat Fahrverbot. (ef)
