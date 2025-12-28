PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Skoda-Fahrer betrunken erwischt

Ilmenau (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollierte die Polizei in der Papiermühlenstraße einen 45-jährigen Skodafahrer, wobei den Beamten auffiel, dass der Fahrer mit mehr als 0,5 Promille Alkohol intus unterwegs war. Ein Test am Alkoholmessgerät ergab über 0,7 Promille, den Fahrer erwartet nun ein saftiges Bußgeld und mindestens ein Monat Fahrverbot. (ef)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
  • 28.12.2025 – 08:15

    LPI-GTH: Fahrer flüchtet unter Drogeneinfluss vor der Polizei

    Ilmenau (ots) - Samstagabend gegen 18:20 Uhr wollte eine Polizeistreife einen BMW kontrollieren, als dieser in der Bücheloher Straße plötzich Vollgas gab und sich der Kontrolle zu entziehen versuchte. Die Flucht konnte jedoch schnell beendet werden, der 28-jährige Fahrer des BMW, welcher zurückliegend mehrfach mit der Polizei in Konflikt geriet, war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, er stand unter Drogeneinfluss ...

    mehr
  • 28.12.2025 – 08:00

    LPI-GTH: Einbruch in Kita

    Arnstadt (ots) - Vermutlich über die Weihnachtsfeiertage wurde die Kita im Mühlweg durch Einbrecher heimgesucht, welche ein Fenster des Gebäudes aufbrachen und die Innenräume nach Verwertbarem und Bargeld durchsuchten. Im Inneren wurden auch Türen aufgebrochen und neben einigen Laptops und Tablets auch die Kasse der Kita entwendet. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro, Zeugen, welche hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei ...

    mehr
  • 27.12.2025 – 23:44

    LPI-GTH: Blutentnahmen erforderlich

    LK Gotha (ots) - Zwei Fahrzeugführer wurden am Samstag beim Fahren unter Einwirkung von Betäubungsmitteln erwischt. Samstagfrüh kontrollierten die Beamten eine 36jährige Eisenacherin in der Nähe von Waltershausen und Samstagabend einen 32jährigen Gothaer in Gotha. Bei beiden Personen wurde eine Blutentnahme angeordnet, die Weiterfahrt unterbunden und ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (ri) Rückfragen bitte an: ...

    mehr
