LPI-GTH: Skoda-Fahrer betrunken erwischt

Arnstadt (ots) - Vermutlich über die Weihnachtsfeiertage wurde die Kita im Mühlweg durch Einbrecher heimgesucht, welche ein Fenster des Gebäudes aufbrachen und die Innenräume nach Verwertbarem und Bargeld durchsuchten. Im Inneren wurden auch Türen aufgebrochen und neben einigen Laptops und Tablets auch die Kasse der Kita entwendet. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro, Zeugen, welche hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei ...

