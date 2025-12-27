LPI-GTH: Blutentnahmen erforderlich
LK Gotha (ots)
Zwei Fahrzeugführer wurden am Samstag beim Fahren unter Einwirkung von Betäubungsmitteln erwischt. Samstagfrüh kontrollierten die Beamten eine 36jährige Eisenacherin in der Nähe von Waltershausen und Samstagabend einen 32jährigen Gothaer in Gotha. Bei beiden Personen wurde eine Blutentnahme angeordnet, die Weiterfahrt unterbunden und ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (ri)
