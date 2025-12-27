PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Blutentnahmen erforderlich

LK Gotha (ots)

Zwei Fahrzeugführer wurden am Samstag beim Fahren unter Einwirkung von Betäubungsmitteln erwischt. Samstagfrüh kontrollierten die Beamten eine 36jährige Eisenacherin in der Nähe von Waltershausen und Samstagabend einen 32jährigen Gothaer in Gotha. Bei beiden Personen wurde eine Blutentnahme angeordnet, die Weiterfahrt unterbunden und ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (ri)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 27.12.2025 – 23:42

    LPI-GTH: Randalierer gestellt

    Gotha (ots) - In der Nacht von Freitag zum Samstag nahm ein Beauftragter zur Bewachung des Weihnachtsmarktes von Gotha die Verfolgung von zwei scheinbar jugendlichen Tätern auf, welche kurz zuvor auf dem Weihnachtsmarkt Teile der dort befindlichen Dekoration mutwillig zerstörten. Die alarmierten Polizeikräfte konnten im Zuge der Fahndung den zwei jungen Männern im Alter von 17 und 19 Jahren habhaft werden, welche im Verdacht stehen, die Deko zerstört zu haben. Sie ...

    mehr
  • 27.12.2025 – 23:39

    LPI-GTH: Auto beschädigt

    Gotha (ots) - Am Freitagabend gegen 21:10 Uhr wurde dem Inspektionsdienst Gotha mitgeteilt, dass Unbekannte sich an einem Pkw Golf in Gotha in der Enggasse zu schaffen machten. Die mit dem Sachverhalt betrauten Beamten stellten vor Ort fest, dass man das Faltdach des VW Cabriolet aufgeschnitten und völlig unbrauchbar machte. Noch gegen 10:00 Uhr sei laut dem Zeugen alles in Ordnung gewesen. Die Polizei Gotha sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche sachdienliche Hinweise ...

    mehr
  • 27.12.2025 – 13:37

    LPI-GTH: Einbruch in Gartenschuppen - Zeugenaufruf

    Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Unbekannte brachen in der Zeit vom 25.12.2025, 14.00 Uhr, bis heute 10.45 Uhr, in einen Geräteschuppen auf einem Privatgrundstück in der Prellerstraße ein. Der oder die Unbekannten entwendeten einen Winkelschleifer, Marke unbekannt, einen Schwingschleifer, Marke Bosch grün, eine Handkreissäge Marke Bosch, und eine Bohrmaschine, Marke unbekannt, im Gesamtwert von über 500 Euro. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren