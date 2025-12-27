PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Gartenschuppen - Zeugenaufruf

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit vom 25.12.2025, 14.00 Uhr, bis heute 10.45 Uhr, in einen Geräteschuppen auf einem Privatgrundstück in der Prellerstraße ein. Der oder die Unbekannten entwendeten einen Winkelschleifer, Marke unbekannt, einen Schwingschleifer, Marke Bosch grün, eine Handkreissäge Marke Bosch, und eine Bohrmaschine, Marke unbekannt, im Gesamtwert von über 500 Euro. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls ein und sucht Zeugen, die sachdienliche Informationen zu Tat oder zum Verbleib der entwendeten Elektrogeräte geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0334473/2025 entgegengenommen. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 26.12.2025 – 15:49

    LPI-GTH: Kennzeichen gestohlen - Zeugen gesucht

    Thal (Wartburgkreis) (ots) - Unbekannte begaben sich in der vergangenen Nacht auf ein Privatgrundstück in der Ruhlaer Straße. Dort entwendeten der oder die Täter die beiden WAK-Kennzeichentafeln von einem parkenden Audi. Die Schadenshöhe wird auf einen zweistelligen Euro-Betrag geschätzt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls ein und sucht Zeugen, die den Vorfall ...

    mehr
  • 26.12.2025 – 12:14

    LPI-GTH: Betrug über Online-Verkaufsplattform

    Arnstadt (ots) - Am Nachmittag des ersten Weihnachtsfeiertages wurde der Polizei ein Betrugsdelikt im Zusammenhang mit einer Online-Verkaufsplattform gemeldet. Ein 57-jähriger Mann hatte über ein Internetportal einen Artikel zum Festpreis von 60 Euro angeboten. Ein bislang unbekannter Täter bekundete Interesse an dem Angebot und einigte sich mit dem Verkäufer auf den Kauf. In der Folge fragte der Täter nach den ...

    mehr
  • 25.12.2025 – 15:10

    LPI-GTH: Garagenbrand - Zeugen gesucht

    Arnstadt (ots) - Donnerstagnacht gegen 02:15 Uhr wurde der Feuerwehr und der Polizei ein Garagenbrand am Garagenkomplex Gothaer Straße in Arnstadt gemeldet. Der Sachschaden beträgt schätzungsweise 10000,- Euro. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Ein Übergreifen des Brandes auf weitere Garagen konnte verhindert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren