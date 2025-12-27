Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Gartenschuppen - Zeugenaufruf

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit vom 25.12.2025, 14.00 Uhr, bis heute 10.45 Uhr, in einen Geräteschuppen auf einem Privatgrundstück in der Prellerstraße ein. Der oder die Unbekannten entwendeten einen Winkelschleifer, Marke unbekannt, einen Schwingschleifer, Marke Bosch grün, eine Handkreissäge Marke Bosch, und eine Bohrmaschine, Marke unbekannt, im Gesamtwert von über 500 Euro. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls ein und sucht Zeugen, die sachdienliche Informationen zu Tat oder zum Verbleib der entwendeten Elektrogeräte geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0334473/2025 entgegengenommen. (mwi)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell