LPI-GTH: Garagenbrand - Zeugen gesucht
Arnstadt (ots)
Donnerstagnacht gegen 02:15 Uhr wurde der Feuerwehr und der Polizei ein Garagenbrand am Garagenkomplex Gothaer Straße in Arnstadt gemeldet. Der Sachschaden beträgt schätzungsweise 10000,- Euro. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Ein Übergreifen des Brandes auf weitere Garagen konnte verhindert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Bezugsnummer 0333759/2025 entgegen. (dl)
