Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verstoß Pflichtversicherungsgesetz mit gestohlenem E-Scooter

Eisenach (ots)

Mittwochmorgen kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Eisenach einen 15-jährigen Syrer, welcher die Langensalzaer Straße mit einem elektrischen Roller befuhr. Das Fahrzeug verfügte über keinerlei erforderliche Versicherung. Weiterhin ergab, sich der Verdacht, dass es sich hierbei um Beutegut einer vorangegangener Straftat handeln könnte.

Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer 0333465/2025) zu melden. (ms)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
