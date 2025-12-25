PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Gotha (ots)

Am Donnerstag gegen 12:30 Uhr wurde die Polizei Gotha, über einen Verkehrsunfall in Gotha, Roseggerstraße Ecke Reuterstraße informiert. Mit Eintreffen der Streife wurde das ganze Ausmaß deutlich. Durch den Verkehrsunfall wurde auch die Straßenbahn an der Weiterfahrt gehindert. Ein PKW Skoda befuhr die Roseggerstraße und beachtete beim Überqueren der Reuterstraße die Vorfahrt eines PKW Audi nicht. Beide Fahrzeuge kollidierten und waren nicht mehr fahrbereit. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000,- Euro.(as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha

